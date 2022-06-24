NBA'de draft 1 numarası belli oldu

NBA'de 2022 yılının draft seçimleri belli oldu. 2 tur halinde yapılan seçimin ilk sırasında seçilen isim dikkat çekti.seçim hakkına sahip olan, geçtiğimiz sezonu kolej takım Duke'da geçiren İtalyan oyuncukadrosuna katmayı tercih etti. 19 yaşındaki Banchero, 4 numara pozisyonunda oynuyor.hakkına sahip olanise 20 yaşındaki uzun oyuncukadrosuna kattı. Holmgren, geçtiğimiz yılı kolej ekibi Gonzaga'da geçirmişti.seçim hakkına sahip olan milli basketbolcutakımıise tercihini'dan yana kullandı. 4 numara pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, geçtimiz yılı kolej ekiplerinden Auburn'de geçirmişti. Oyuncunun babası Jabari Parker da 4 sezon boyunca NBA'de top koşturmuştu.NBA'de Avrupalı oyuncuların son yıllarda gösterdiği yüksek performans, draft seçimine de damgasını vurdu. Draft 1 numarası olarak İtalyan oyuncu Paolo Banchero seçilirken toplamda 10 Avrupalı isim draftta kendine yer buldu. NBA draftında kendine yer bulan Avrupalı oyuncular şöyle;Paolo Banchero (İtalya) – Orlando MagicJeremy Sochan (Polonya) – San Antonio SpursOusmane Dieng (Fransa) – Oklahoma City ThunderNikola Jovic (Sırbistan) – Miami HeatGabriele Procida (İtalya) – Detroit PistonsMoussa Diabate (Fransız) – Los Angeles ClippersIsmael Kamagate (Fransız) – Denver NuggetsMatteo Spagnolo (İtalya) – Minnesota TimberwolvesKarla Matkovic (Hırvatistan) – New Orleans PelicansHugo Besson (Fransa) – Milwaukee BucksDraft genel tablosu ise şöyle;