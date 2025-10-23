23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

NBA'de bahis skandalı: Rozier ve Billups gözaltında!

Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier, yasadışı bahis gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındı.

calendar 23 Ekim 2025 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 19:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
NBA'de bahis skandalı: Rozier ve Billups gözaltında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.

ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.

Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.

BAHİS ŞÜPHESİ: ROZIER VAKASI

Soruşturmanın fitilini, 23 Mart 2023'te oynanan Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans maçı ateşledi.

O dönem Hornets forması giyen Rozier'in performansına yönelik olağan dışı bir bahis akışı tespit edildi. Profesyonel bir bahisçinin sadece 46 dakika içinde toplam 13.759 dolar değerinde, Rozier'in düşük istatistikler sergileyeceği yönünde 30 farklı bahis yaptığı belirlendi.

Rozier o maçta yalnızca 10 dakika sahada kalmış ve "ayak sakatlığı" gerekçesiyle oyunu terk etmişti.

BILLUPS'A POKER VE MAFYA SUÇLAMASI  

FBI raporlarına göre, Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Oregon'da düzenlenen başka bir operasyonda yasa dışı poker organizasyonlarına katılmakla suçlanıyor.

Soruşturma, mafya bağlantılı finansal ilişkiler ve "yüksek bahisli özel oyunlar" üzerinden yürütülüyor.

FBI VE NBA'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

FBI Direktörü Kash Patel'in, soruşturmaya dair yeni bilgileri açıklamak üzere basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NBA yönetimi ise olayın lig itibarı açısından büyük bir kriz oluşturabileceğini belirterek iç soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

ŞOK DETAYLAR: LEBRON JAMES, FBI...

NBA'de gündemi sarsan yasadışı bahis operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.

FBI'ın edindiği bilgilere göre; Lakers, Raptors, Hornets ve Blazers'ın oynadığı bazı maçlara bahis yapıldığını düşünüyor.

Blazers asistan koçu Damon Jones'un, LeBron James'in oynamayacağı bir maçta sakatlık raporu çıkmadan önce çevresine Los Angeles Lakers'a karşı bahis aldırdığı iddia edildi. [The Athletic]

NBA'DEN FLAŞ KARAR!

NBA, Chauncey Billups ve Terry Rozier'i belirsiz bir süreliğine ligden uzaklaştırdı.

