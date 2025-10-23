NBA'de bahis skandalı: Rozier ve Billups gözaltında!

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.



ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.



Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.



BAHİS ŞÜPHESİ: ROZIER VAKASI



Soruşturmanın fitilini, 23 Mart 2023'te oynanan Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans maçı ateşledi.



O dönem Hornets forması giyen Rozier'in performansına yönelik olağan dışı bir bahis akışı tespit edildi. Profesyonel bir bahisçinin sadece 46 dakika içinde toplam 13.759 dolar değerinde, Rozier'in düşük istatistikler sergileyeceği yönünde 30 farklı bahis yaptığı belirlendi.



Rozier o maçta yalnızca 10 dakika sahada kalmış ve "ayak sakatlığı" gerekçesiyle oyunu terk etmişti.



BILLUPS'A POKER VE MAFYA SUÇLAMASI



FBI raporlarına göre, Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Oregon'da düzenlenen başka bir operasyonda yasa dışı poker organizasyonlarına katılmakla suçlanıyor.



Soruşturma, mafya bağlantılı finansal ilişkiler ve "yüksek bahisli özel oyunlar" üzerinden yürütülüyor.



FBI VE NBA'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



FBI Direktörü Kash Patel'in, soruşturmaya dair yeni bilgileri açıklamak üzere basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



NBA yönetimi ise olayın lig itibarı açısından büyük bir kriz oluşturabileceğini belirterek iç soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.



ŞOK DETAYLAR: LEBRON JAMES, FBI...



NBA'de gündemi sarsan yasadışı bahis operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.



FBI'ın edindiği bilgilere göre; Lakers, Raptors, Hornets ve Blazers'ın oynadığı bazı maçlara bahis yapıldığını düşünüyor.



Blazers asistan koçu Damon Jones'un, LeBron James'in oynamayacağı bir maçta sakatlık raporu çıkmadan önce çevresine Los Angeles Lakers'a karşı bahis aldırdığı iddia edildi. [The Athletic]



NBA'DEN FLAŞ KARAR!



NBA, Chauncey Billups ve Terry Rozier'i belirsiz bir süreliğine ligden uzaklaştırdı.



