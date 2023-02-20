NBA All-Star'da Tatum'dan tarihi performans

72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da oynanan maçta Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in kaptanlık yaptığı takımlar karşı karşıya geldi.



KADROLARINI SEÇTİLER



NBA'de heyecanla beklenen maç öncesi kaptanlar LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, takımlarını kurdular. 22 oyuncudan oluşan havuzdan sırayla kendi ekiplerini kuran iki yıldız isimden LeBron James, tercihini şu şekilde kullandı: Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic, Nikola Jokic.



Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis isimleriyle oluşturdu.



LEBRON MAÇI YARIDA BIRAKTI



Los Angeles Lakers forması giyen ve kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James maçta talihsiz bir an yaşadı. Pascal Siakam'ı arkadan bloklamak isteyen LeBron, rakibine müdahele etmek isterken elini potaya çarptı ve sakatlandı. Tecrübeli yıldız sonrasında maça devam edemedi.



Tecrübeli yıldız maçı 13 sayı ve 4 asistle bitirdi ve All-Star kariyer sayı rekorunu ise 426'ya çıkardı.



Basketbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen maçta zafere Giannis Antetokounmpo'nun takımı ulaştı. Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175'lik skorla mağlup etti.



JAYSON TATUM TARİHE GEÇTİ



Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, mücadelede adeta alev aldı. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlarken NBA tarihine geçti. 10 üçlük isabeti bulan Tatum, NBA All-Star tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olmayı başardı. Tatum aynı zamanda "Kobe Bryant MVP Ödülü"nü de kazandı.



Donovan Mitchell 40 sayı 10 asistle oynarken Damian Lillard 26 sayı bulurken üçlüğü ile maçı bitirmeyi başardı. Team LeBron'da ise Jaylen Brown 35 sayı 14 ribaund 5 asistle oynarken Kyrie Irving 32 sayı 15 asist, Joel Embiid 32 sayı 7 riaund 4 asist ile forma giydi.



