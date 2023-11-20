Nazilli Belediyespor'da Akar başarıya inanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Şükrü Akar konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor'da Akar başarıya inanıyor
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20 Kasım 2023 15:36
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Şükrü Akar değerlendirmelerde bulundu.

İstifa eden teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun yerine göreve getirilen ve ilk maçında 3 puanla tanışan Akar, "Sahamızda çok kritik bir maçı kazandığımız için mutluyum. Hem puansal hem de manevi anlamda çok önemli bir galibiyetti. Çocuklarla beraber kendi hüviyetimize döndük. Takım halinde mücadele olgusunu bozmadıkça başarı da kendiliğinden gelecektir. Hakkıcan, Furkan ve Yakup Emre'nin yokluğunda hafta başından bu yana çalıştık. Oyuncu eksiklikleri bahane olarak sunulabilir ama biz çok çalıştık. Şans verdiğimiz oyuncular da en iyisini yapmak için mücadele verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

 

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