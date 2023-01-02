Nasser Al-Attiyah: 'Benim için atak yapma zamanıydı'

2023 Dakar Rallisi'nin 2. etabını otomobil kategorisinde 1. sırada tamamlayan Katarlı Nasser Al-Attiyah, ikinci günü zirvede tamamladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün etabında istediği sıralamayı yakalayamayan, ancak bugün daha iyi bir sürüşle favori Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Sebastien Loeb'i geride bırakan Al-Attiyah, yarışa ilişkin değerlendirmesinde, "Kolay bir gün değildi. Bugün pek çok sorun çıkacağından emindim çünkü çok fazla kaya vardı ve navigasyon kolay değildi. Ancak benim için atak yapma zamanıydı. İkinci günü iyi bir aşama haline getirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Başlangıçta bir lastiğimiz patladı, bir patlak oldu ama sonrasında taşlı yerlerde çok dikkatli olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Etabı üçüncü sırada tamamlayan Carlos Sain ise güzergahlarında çok fazla taş olduğunu belirterek, "Bundan dolayı da lastikleri korumak gerçekten de zordu, süreç boyunca otomobile ve lastiklerimize odaklanmış durumdaydık. Oldukça zorlu güzergah boyunca mesafemizi korumaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.



15 Ocak'a kadar sürecek rallinin günlük özetleri ve raporları Red Bull TV'den takip edilebiliyor.





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