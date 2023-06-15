Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin yerine gelen isim belli oldu.
İtalyan devi teknik direktörlük görevine Rudi Garcia'nın getirildiğini açıkladı.
Rudi Garcia son olarak Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nasrr'ı çalıştırıyordu.
Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma'yı çalıştırmıştı.
Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.
İtalyan devi teknik direktörlük görevine Rudi Garcia'nın getirildiğini açıkladı.
Rudi Garcia son olarak Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nasrr'ı çalıştırıyordu.
Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma'yı çalıştırmıştı.
Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.
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