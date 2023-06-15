Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Napoli, takımdan ayrılan Luciano Spalletti'nin yerine Rudi Garcia'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
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15 Haziran 2023 21:59
Son güncelleme 15 Haziran 2023 23:10
Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin yerine gelen isim belli oldu.

İtalyan devi teknik direktörlük görevine Rudi Garcia'nın getirildiğini açıkladı.

Rudi Garcia son olarak Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nasrr'ı çalıştırıyordu.

Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma'yı çalıştırmıştı.

Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

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