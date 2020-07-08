Napoli kazandı, Genoa ateş hattında kaldı!

İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta karşılaşmasında Genoa, Napoli'yi konuk etti.



Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Dries Mertens ve 66. dakikada Hirving Lozano kaydetti. Genoa'nın tek sayısını ise 49. dakikada Edoardo Goldaniga attı.



Napoli, 7. dakikada Eljif Elmas'la 1-0 öne geçti ancak gol, VAR'ın elle oynama kararı sonrasında iptal edildi.



Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan Napoli, puanını 51'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Genoa ise 27 puanla 18. sırada yer buldu.



