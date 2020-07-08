Napoli kazandı, Genoa ateş hattında kaldı!

İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti ve son 8 maçta 7. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com
Napoli kazandı, Genoa ateş hattında kaldı!
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08 Temmuz 2020 22:29
İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta karşılaşmasında Genoa, Napoli'yi konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Dries Mertens ve 66. dakikada Hirving Lozano kaydetti. Genoa'nın tek sayısını ise 49. dakikada Edoardo Goldaniga attı.

Napoli, 7. dakikada Eljif Elmas'la 1-0 öne geçti ancak gol, VAR'ın elle oynama kararı sonrasında iptal edildi.

Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan Napoli, puanını 51'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Genoa ise 27 puanla 18. sırada yer buldu.



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