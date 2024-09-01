İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti. Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti. Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu. Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



OYUNCU KALEYE GEÇTİ!



Parma'da Zion Suzuki, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Parma'nın kalecisi Suzuki, takımı 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kırmızı kart gördü. Bu nedenle kırmızı kart sonrası Parma'da kaleye sağ bek Enrico Delprato geçti. Son anlara kadar Napoli karşısında üstünlüğünü koruyan Parma, uzatmalarda 2 gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Napoli, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Parma, 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Parma, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.





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