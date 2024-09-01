İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti. Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti. Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu. Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OYUNCU KALEYE GEÇTİ!
Parma'da Zion Suzuki, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Parma'nın kalecisi Suzuki, takımı 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kırmızı kart gördü. Bu nedenle kırmızı kart sonrası Parma'da kaleye sağ bek Enrico Delprato geçti. Son anlara kadar Napoli karşısında üstünlüğünü koruyan Parma, uzatmalarda 2 gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Napoli, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Parma, 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Parma, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti. Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu. Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OYUNCU KALEYE GEÇTİ!
Parma'da Zion Suzuki, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Parma'nın kalecisi Suzuki, takımı 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kırmızı kart gördü. Bu nedenle kırmızı kart sonrası Parma'da kaleye sağ bek Enrico Delprato geçti. Son anlara kadar Napoli karşısında üstünlüğünü koruyan Parma, uzatmalarda 2 gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Napoli, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Parma, 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Parma, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
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