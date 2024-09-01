Napoli'den uzatmalarda geri dönüş

İtalya Serie A'da Napoli, 1-0 geriye düştüğü maçta Parma'yı sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den uzatmalarda geri dönüş
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31 Ağustos 2024 23:52
Son güncelleme 01 Eylül 2024 00:48
İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti. Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti. Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu. Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

OYUNCU KALEYE GEÇTİ!

Parma'da Zion Suzuki, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Parma'nın kalecisi Suzuki, takımı 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kırmızı kart gördü. Bu nedenle kırmızı kart sonrası Parma'da kaleye sağ bek Enrico Delprato geçti. Son anlara kadar Napoli karşısında üstünlüğünü koruyan Parma, uzatmalarda 2 gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Napoli, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Parma, 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Parma, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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