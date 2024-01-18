Napoli'den 10 numaraya kiralık yıldız

İtalya Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan ve kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen Napoli, kiralık transferi gerçekleştirdi.



Napoli son olarak Brentford forması giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli 10 numara Hamed Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Bu sezon Brentford formasıyla yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Hamed Traore bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.



