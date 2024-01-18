Napoli'den 10 numaraya kiralık yıldız

Kış transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdüren Napoli, Brentford forması giyen Hamed Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Napoli'den 10 numaraya kiralık yıldız
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18 Ocak 2024 02:03
İtalya Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan ve kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen Napoli, kiralık transferi gerçekleştirdi.

Napoli son olarak Brentford forması giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli 10 numara Hamed Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon Brentford formasıyla yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Hamed Traore bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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