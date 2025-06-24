Napoli, Darwin Nunez için Liverpool'la masaya oturuyor

Napoli, Liverpool ile Darwin Nunez için transfer görüşmelerine başalayacak.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli ile Liverpool golcü oyuncunun transferi için doğrudan görüşmelere başlayacak. Taraflar henüz müzakerelerin başında olsa da, Uruguaylı yıldızın Napoli'ye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Transferin kaderi, kulüplerin finansal şartlarda anlaşmasına bağlı.



LIVERPOOL KARİYERİ



Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 143 maça çıkan Darwin Nunez, 40 gol ve 26 asist ile takımına katkı sağladı.



