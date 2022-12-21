Naci Ünüvar: 'Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım'

Samsunspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında iki gol atan Trabzonsporlu Naci Ünüvar, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Naci Ünüvar, "Bugün en önemlisi kazanmaktı. 3-0 kazandık, ben de Trabzonspor'da ilk golümü 2 tane atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı." dedi.
Genç yıldız, "Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız." şeklinde konuştu.
Naci Ünüvar, "Bugün en önemlisi kazanmaktı. 3-0 kazandık, ben de Trabzonspor'da ilk golümü 2 tane atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı." dedi.
Genç yıldız, "Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız." şeklinde konuştu.