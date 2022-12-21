Naci Ünüvar: "Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım"

Trabzonsporlu Naci Ünüvar, Samsunspor'u mağlup ettikleri kupa maçının ardından konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Naci Ünüvar: 'Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım'
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21 Aralık 2022 22:36
Samsunspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında iki gol atan Trabzonsporlu Naci Ünüvar, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Naci Ünüvar, "Bugün en önemlisi kazanmaktı. 3-0 kazandık, ben de Trabzonspor'da ilk golümü 2 tane atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı." dedi.

Genç yıldız, "Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız." şeklinde konuştu. 

 
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