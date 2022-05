Muzaffer Bilazer: 'Şans bizden yana değildi'

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında ağırladığı İstanbulspor'a 4-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcuların iyi mücadele sergilediklerini belirtti.



Futbolun içinde bu tarz talihsizliklerin olduğunu ifade eden Bilazer, "Skordan dolayı taraftar ve camiamızdan özür diliyorum. Futbolcular iyi mücadele etti ancak futbolun içinde her şey planlandığı gibi olmuyor." dedi.



Bilazer, yedikleri golde faul olduğunu iddia ederek, "14 korner kullandık ama kornerden gol yedik. Duran toplarla ilgili planlarımız vardı ama onu da beceremedik. İlk kornerden önce Eren Tozlu'ya yapılan bir faul var. Her zaman olduğu gibi hakemlerden yana hep sıkıntımız vardı. Ligin üstünü de onlar belirlediler. Herhalde çıkacak takımı da onlar belirleyecek gibi duruyor." diye konuştu.



İkinci maçta şanslarını zorlayacaklarını dile getiren Bilazer, "Biz eşleşmenin ilk yarısını 2 farkla mağlup bitirdik. Buradan ayağa kalkıp, şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. İnşallah orada istediğimiz skoru alırız. Futbolda her şey mümkün. Futbolcularım bunu yapabilecek kapasitede. Sadece bugün becerikli değildik. Şans bizden yana değildi. Biz sonuna kadar devam ediyoruz. Bir maçımız daha var ve elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ