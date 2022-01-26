Mustafa Pektemek'e burun ameliyatı

Kayserispor'da burnu kırılan Mustafa Pektemek ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Pektemek'e burun ameliyatı
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26 Ocak 2022 12:51
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Pektemek ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalan Mustafa Pektemek'in burnunun kırıldığı tespit edildi.

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edilen oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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