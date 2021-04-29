Mustafa Muhammed bu sefer atamadı!

Mısırlı futbolcu Konya maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Halil ile birlikte çift forvet olarak oynayan Muhammed kapanan Konya savunması arasında golle buluşamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed bu sefer atamadı!
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29 Nisan 2021 13:14
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Mustafa Muhammed Kovid-19 nedeniyle karantina sürecini tamamladıktan sonra Antalya'ya maç günü gitmiş ve ikinci yarıda oyuna girip karşılaşmanın tek golünü atmıştı.

O mücadelede bir topu da direkten dönen Mısırlı futbolcu dün gece ilk 11'de sahaya çıktı. Halil ile birlikte çift forvet olarak oynayan Muhammed kapanan Konya savunması arasında golle buluşamadı.

Takımının temposuz oyunu 23 yaşındaki oyuncuyu da olumsuz etkiledi. İlk 45'te girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topu alan Muhammed'in hücum performansı ise yeterli olmadı. Mısırlı sadece tek şut atabildi, onda da isabet sağlayamadı.

Fatih Terim devre arasında Muhammed'i Babel ile değiştirdi. 

 



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