Mustafa Muhammed attı, Nantes kazanamadı!

Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Nantes, sahasında Clermont ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mustafa Muhammed attı, Nantes kazanamadı!
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30 Ekim 2022 18:52
Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Nantes, sahasında Clermont ile karşılaştı.

Nantes'in ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 54. dakikada Neto'nun golüyle öne geçti. Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed ile 73. dakikada beraberlik golünü buldu.

Nantes'te Mustafa Muhammed tüm kulvarlarda oynadığı 18 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes, puanını 12'ye, Clermont ise 18'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Reims deplasmanına gidecek. Clermont ise Montpellier'i ağırlayacak.

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