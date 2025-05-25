Mustafa Keçeli: 'Konferans ligine gidiyoruz'

Kendi evinde Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR"
Maç hakkında düşüncelerini aktaran Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli; "Beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor." dedi.
"KONFERANS LİGİNE GİDİYORUZ"
Gelecek sezon Konferans Ligine katılacaklarını belirten Keçeli; "Sezonu 5'inci sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.
"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR"
Maç hakkında düşüncelerini aktaran Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli; "Beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor." dedi.
"KONFERANS LİGİNE GİDİYORUZ"
Gelecek sezon Konferans Ligine katılacaklarını belirten Keçeli; "Sezonu 5'inci sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.
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