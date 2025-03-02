Mustafa Gürsel: "Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım"

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım'
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02 Mart 2025 17:03
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu sezonun kendileri açısından farklı ilerlediğini belirten Gürsel, söyle konuştu:

"12 haftalık iyi ilerlediğimiz bir dönemimiz oldu, daha sonra düşüşe geçtiğimiz bir süreç oldu. Galibiyet ve mağlubiyetlerle geçirdiğimiz haftalarda inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım. Son dönemde bunu yakalayamadık, bugün kazandık, inşallah istikrarı yakalayıp devam ettirmek istiyoruz. Bugün rakibimizin dizilişini biliyorduk, ona göre çalışmıştık. Oyunun kontrolü ilk yarı boyunca bizdeydi. Rakibimize pek oynama fırsatı vermedik ve öne geçtik. Geçen haftaki olumsuz sonucu üzerimizden atma anlamında ilk gol önemliydi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık ve golü bulduktan sonra maçı bitirmek için oynadık. Kazandığımız için mutluyuz."

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