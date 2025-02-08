Mustafa Eskihellaç'ın çileli yolculuğu

Mustafa Eskihellaç, cuma günkü antrenmana yetişmek için Gaziantep'ten aracıyla yola çıktı. Yoğun karda mahsur kaldı, yaklaşık 24 saatlik bir yolculukla Trabzon'a ulaşabildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Mustafa Eskihellaç'ın çileli yolculuğu
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08 Şubat 2025 13:18
Son güncelleme 08 Şubat 2025 13:21
Trabzonspor'un bu dönem kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu olan Mustafa Eskihellaç, çileli bir yolculuğun ardından şehre ulaştı.

Uçaklardaki aktarma saatleri uzun olduğu için dünkü idmana yetişmek isteyen 27 yaşındaki futbolcu, karayoluyla gelmeyi tercih etti. Ama bu kez kar engeline takıldı.

Gaziantep'ten öğle saatlerinde aracıyla yola çıkan 1.75 boyundaki sol bek, Malatya-Sivas yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aracını çekici ile kurtaran Mustafa, Malatya'da konakladıktan sonra sabaha karşı tekrar yola çıktı. 24 saat süren uzun yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Oyuncunun antrenmana katılmak için bu yolculuğa katlanması, teknik ekibin de takdirini topladı.

Eyüp maçında ilk 11'de

Bordo mavili takımda Barisic'in kiralık olarak gönderilmesi Eren Elmalı'nın kart cezalısı olması ve Arif Boşluk'un tedavisinin devam etmesi nedeniyle sol bek kalmamıştı. Mustafa Eskihellaç, Eyüpspor maçında sol bekte görev yapacak.

 

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