Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Bu maçın 3 sonucu da sürpriz değildi. Beşiktaş zor durumda geldi, biz de zor durumdaydık ama Beşiktaş kadar değildik. İyi geri dönüşler yapıyoruz esasında, bu önemli. Zaman zaman çok iyi tempoya ulaşıyoruz, hatalar da yapıyoruz, bu hafta gördüğünüz gibi, golü de geri pas hatasından yedik. Beşiktaş gibi bir takıma, şartlar ne olursa olsun geri dönüş yapmak ve kazanmak, hem takımın güvenini arttıracak, hem de taraftarlarımızın inancı artacak. Şu ana kadar topladığımız puanlar bizim açımızdan son derece iyi, umut verici, devam ettirmek lazım. Biz içeride, dışarıda aynı futbolu oynamaya özen gösteriyoruz, onun dışında söyleyecek bir şey yok. Maç iki takım için de galibiyetle sonuçlanabilirdi, neticede kazanan biz olduk, bu mücadeleyi ortaya koyan iki takımı da kutlamak lazım. Hataları asgariye indirdikçe daha sağlıklı bir görüntü vereceğiz. Beşiktaş gibi, ülkenin en iyi takımlarından birini, tam kadrosuyla da ülkenin en iyi oynayan takımıydı, bugün de iyiydiler ama Beşiktaş'ı böyle yakalamak bizim adımıza biraz da şanstı." dedi.



Sergen Yalçın ile konuşan Mustafa Denizli "Sergen, benim için özel. Biraz dertleştik. Zor bir durumda, inşallah Sergen hocanın başına gelen kimsenin başına gelmesin. Yani takımı yok. Ajax gibi zorlu bir rakiple oynayacaklar, şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.



Taraftarlarının 90 dakika boyunca takıma destek verdiğini aktaran Denizli, "Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Önlerinde oynayacakları Ajax maçı var. Hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için önemli. Böyle bir dönemde böyle bir maça gitmeleri büyük şanssızlık." şeklinde konuştu.



Denizli, müsabakadan sonra Sergen Yalçın'la biraz sohbet ettiklerini belirterek, "Ben ne futbolculuğumda ne teknik adamlık döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadım ve Allah hiçbir teknik adamı da böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmasın." ifadelerini kullandı.



Altay'ın hedefinin ligde kalmak olmadığını, üst sıralarda yer olmak olduğunu vurgulayan Denizli, "Türkiye'de çeşitli şehirlerden şampiyonlar çıktı, İzmir de gayet tabi şampiyon çıkartabilir. İzmir'deki camialar köklü camialar. Ama şampiyon olmak için birtakım şartların oluşması gerekiyor." diye konuştu.







