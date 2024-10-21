Mustafa Çulcu: 'Trabzon-F.Bahçe maçına Kadir Sağlam atanır'

Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, 2-2 biten Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından Sabah'ta değerlendirmelerde bulundu.
İşte Çulcu'nun değerlendirmeleri;
"Çaresiz MHK, bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapan acemi Muhammet Ali Metoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt yok, gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı, bu daha büyük skandaldı. Hakem, VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz. Hakem, VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor.
'GOLDEN ÖNCE FAUL VAR'
Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya itme var. Fenerbahçeli oyuncuyu bozuyor, faul olmalıydı. Tek el itmelerde VAR devreye girmez. Hakem faulü tespit edip golü iptal etmeliydi. Acemi hakem tespit edip veremedi. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor. Samsunspor oyuna çok hızlı girdi, ön bölgede baskılıydı. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı alınca oyun kontrolünü ele aldı, öne geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.
'TRABZON MAÇINA O ATANIR'
Beşiktaş - Konyaspor maçını yöneten Kadir Sağlam'ın performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı."
İşte Çulcu'nun değerlendirmeleri;
"Çaresiz MHK, bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapan acemi Muhammet Ali Metoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt yok, gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı, bu daha büyük skandaldı. Hakem, VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz. Hakem, VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor.
'GOLDEN ÖNCE FAUL VAR'
Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya itme var. Fenerbahçeli oyuncuyu bozuyor, faul olmalıydı. Tek el itmelerde VAR devreye girmez. Hakem faulü tespit edip golü iptal etmeliydi. Acemi hakem tespit edip veremedi. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor. Samsunspor oyuna çok hızlı girdi, ön bölgede baskılıydı. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı alınca oyun kontrolünü ele aldı, öne geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.
'TRABZON MAÇINA O ATANIR'
Beşiktaş - Konyaspor maçını yöneten Kadir Sağlam'ın performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı."