Musa Çağıran belirsizliği sürüyor

Deprem dolayısıyla ligden çekilen Hatayspor'dan, Bucaspor 1928 kulübüne kiralanan Musa Çağıran'ın play-off'larda oynamayacağı iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Musa Çağıran belirsizliği sürüyor
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28 Mayıs 2023 14:51
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 14:52
Spor Toto 2.'nci Lig'de Play-Off grup finalinde İskenderunspor - 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. Orta sahada görev yapan deneyimli futbolcunun Play-Off müsabakalarında kadroda olmayacağı iddia edildi.

Normal sezonda ligde de son 3 maçta kadroda yer almayan Musa'nın Bucaspor 1928 defterini kapattığı belirtildi.

2. LİGDE 9 MAÇA ÇIKTI

Kiralık olarak geldiği Bucaspor 1928 kulübünde 9 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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