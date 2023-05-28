Musa Çağıran belirsizliği sürüyor

Spor Toto 2.'nci Lig'de Play-Off grup finalinde İskenderunspor - 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. Orta sahada görev yapan deneyimli futbolcunun Play-Off müsabakalarında kadroda olmayacağı iddia edildi.
Normal sezonda ligde de son 3 maçta kadroda yer almayan Musa'nın Bucaspor 1928 defterini kapattığı belirtildi.
2. LİGDE 9 MAÇA ÇIKTI
Kiralık olarak geldiği Bucaspor 1928 kulübünde 9 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Normal sezonda ligde de son 3 maçta kadroda yer almayan Musa'nın Bucaspor 1928 defterini kapattığı belirtildi.
2. LİGDE 9 MAÇA ÇIKTI
Kiralık olarak geldiği Bucaspor 1928 kulübünde 9 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.