Muriqi attı ama Mallorca'ya yetmedi!

Real Betis, Benito Villamarin'de ağırladığı Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Vedat Muriqi, La Liga'daki 2. golünü attı ama puana yetmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Muriqi attı ama Mallorca'ya yetmedi!
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20 Şubat 2022 22:31
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Betis ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Benito Villamarin'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Betis, 2-1'lik skorla kazandı.

Betis, 25. dakikada Alex Moreno ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Vedat Muriqi, 75. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve skora eşitliği getirdi. Betis, 83. dakikada Willian Jose'nin penaltı golüyle maçı kazanmayı başardı.

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık transfer olan Muriqi, ilk 3 La Liga maçının tamamında skora etki etti ve 2 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.

Mallorca'ya karşı namağlup serisini 4 maça çıkaran Real Betis, puanını 46'ya yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Mallorca ise 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Endülüs derbisinde Betis, Sevilla'ya konuk olacak. Mallorca ise bu mağlubiyeti evinde oynayacağı Valencia maçıyla telafi etmeye çalışacak.

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