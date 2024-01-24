Murat Sancak'tan transfere veto!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor'un da gündemine gelen Emre Akbaba'nın transferini veto etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan transfere veto!
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24 Ocak 2024 10:58
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübünün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Sancak, takımın yıldız oyuncusu Emre Akbaba ile Trabzonspor'un yanında Süper Lig'den birkaç takımın ilgilendiğini bildirdi. Ancak Sancak, 31 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.

Buna göre başkan Sancak, tecrübeli oyuncunun kontratının sezon sonunda bittiğini hatırlatarak, transfere kapılarını kapadı.

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