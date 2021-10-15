Murat Şahin'den iki penaltı sözleri!

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Başakşehir maçı sonrası, "Bir elle pozisyon var, bir Vida'nın çekilme pozisyonu var." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin'den iki penaltı sözleri!
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15 Ekim 2021 22:42
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Maçtan önce düşündüğümüz şeyleri sahaya yansıtamadık. Bu şekilde sonuçlar alabiliyorsunuz. Gönül isterdi ki burada kazanalım. Özellikle ilk yarı takım halinde hiçbir şeyi doğru yapmadık. 2. yarıda oyuncu değişiklikleriyle bir tepki verdik, skoru da yakaladık. İyi oyun, kötü oyun tartışılır ama bu seviyelerde bu kadar kolay 2 gol yemememiz lazım. Zaman zaman bu sonuçlar olabiliyor, önemli olan toparlanıp önümüze bakmak. Nedenleri aramızda konuşup, kısa sürede çözüp, önümüze bakacağız" dedi.

"BİR EL VAR, VIDA POZİSYONU VAR"

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili görüşleri sorulan antrenör, "Bir elle pozisyon var, bir Vida'nın çekilme pozisyonu var. Çok görmediğim için bir şey demeyeceğim ama genel anlamda bugün üzgünüz. İstediğimiz oyunu sergileyemeyince bizler için de üzücü" ifadelerini kullandı.

2 oyuncu haklarını kullanmamalarının nedeni sorulan Murat Şahin, "Çok fazla oyuna müdahale etmek istemedik. 3-1 olduktan sonra da oyunu değiştirebileceğimizi düşünmediğimiz için tercihte bulunmadık" diye konuştu.


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