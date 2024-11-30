Murat Atalı, Eskrim Federasyonunun yönetimine seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonunun eski başkanı Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonunun (FIE) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki FIE Kongresi'nde başkanlığa Alisher Usmanov getirildi.



Usmanov'un listesindeki Murat Atalı da FIE'nin yeni yönetim kurulunda yer aldı.



Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş da kongreye katıldı.



Karataş, Usmanov ve Pan-Amerikan Eskrim Konfederasyonu Başkanı Vitaly Logvin ile görüşmelerde bulundu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU