Murat Atalı, Eskrim Federasyonunun yönetimine seçildi

Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonunun yönetimine seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Atalı, Eskrim Federasyonunun yönetimine seçildi
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30 Kasım 2024 19:55
Türkiye Eskrim Federasyonunun eski başkanı Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonunun (FIE) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki FIE Kongresi'nde başkanlığa Alisher Usmanov getirildi.

Usmanov'un listesindeki Murat Atalı da FIE'nin yeni yönetim kurulunda yer aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş da kongreye katıldı.

Karataş, Usmanov ve Pan-Amerikan Eskrim Konfederasyonu Başkanı Vitaly Logvin ile görüşmelerde bulundu.

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