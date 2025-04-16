Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa, PSG'yi konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. İlk maçı 3-1 kazanan PSG, toplam 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.
Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu.
KALECİLERİN GECESİ
PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
RAKİP ARSENAL YA DA REAL
PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. İlk maçı 3-1 kazanan PSG, toplam 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.
Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu.
KALECİLERİN GECESİ
PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
RAKİP ARSENAL YA DA REAL
PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.