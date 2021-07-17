Muhammed Henni: "Mbappe, Real Madrid'e imza atacak"

Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili son yorum, Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni'den geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Muhammed Henni: 'Mbappe, Real Madrid'e imza atacak'
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17 Temmuz 2021 21:31
PSG'de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe'nin bu yaz yapacağı bir transfer, belki de futbol tarihini değiştirecek bir hamle olacak.

Oyuncunun geleceğiyle ilgili son açıklama, Karim Benzema ile yakın arkadaşlığı olduğu bilinen Youtuber Muhammed Henni'den geldi.

"Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak" başlığıyla bir video paylaşan Henni, kaynağinin "tartışılmaz bir isim" olduğunu söyledi. Fransız basını da ünlü Youtuber'ın bu haberi Benzema'dan aldığı yönünde bilgiler paylaşmaya başladı.

AĞUSTOS SONUNDA İMZA ATIYOR

Henni'ye göre Mbappe, PSG ile sözleşme imzalamama kararı aldı. Henni ayrıca, gelecek sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek olan Mbappe'nin bonservissiz ayrılmaması için Ağustos sonunda Real Madrid'e imza atacağını da söyledi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Mbappe'nin hiçbir zaman PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.

Kariyerinde 234 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 162 gol ve 79 asistlik performans sergiledi.


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