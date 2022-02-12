Muhammed Demirci: 'Tekrar Beşiktaş'a dönmek isterim'

Bundan yaklaşık 15 yıl önce Beşiktaş altyapısında oynadığı oyunla herkesin dikkatini çeken fakat bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Muhammed Demirci, Beşiktaş'ı unutamıyor. Barcelona'nın kapısından futbolcu, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a yaptığı açıklamada Muhammed Demirci, "Kendi hatalarımdan dolayı farklı bir süreç yaşadım. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Tekrar Beşiktaş'ta oynamak isterim. Beni Önder Karaveli keşfetmişti." diye konuştu.



ERZİNCAN'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU



Artık hedef belirlemediğini kaydeden Demirci, Beşiktaş'ta "Messi" lakabını aldığını sözlerine ekledi.



27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 Erzincanspor formasıyla oynadığı 20 TFF 2. Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında 13 gol atıp, 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.









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