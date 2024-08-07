Mourinho'nun Sander Berge ısrarı! Teklif yükseltildi

Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi. Sambacının yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Sander Berge...
MOURINHO ISRARCI
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye verdi.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon euro'ya yükseltti.
BURNLEY'İN İSTEDİĞİ FİYAT
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon euro'da diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
MOURINHO ISRARCI
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye verdi.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon euro'ya yükseltti.
BURNLEY'İN İSTEDİĞİ FİYAT
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon euro'da diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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