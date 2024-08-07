Mourinho'nun Sander Berge ısrarı! Teklif yükseltildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun Sander Berge için oldukça ısrarlı olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe Berge için teklifini yükseltti.

, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun Sander Berge ısrarı! Teklif yükseltildi
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07 Ağustos 2024 17:03
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 19:54
Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi. Sambacının yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Sander Berge...

MOURINHO ISRARCI

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye verdi.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon euro'ya yükseltti.

BURNLEY'İN İSTEDİĞİ FİYAT

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon euro'da diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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