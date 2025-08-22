21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Mourinho'nun erken çıkışının perde arkası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitme sebebi belli oldu.

calendar 22 Ağustos 2025 08:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Paylaş:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Göztepe maçının ardından Benfica karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyunma odasının yolunu tutması dikkat çekmiş, bu davranışı çok konuşulmuştu.

SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.

Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu nedenle Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.  

 
