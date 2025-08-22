Mourinho'nun erken çıkışının perde arkası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Göztepe maçının ardından Benfica karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyunma odasının yolunu tutması dikkat çekmiş, bu davranışı çok konuşulmuştu.
SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.
Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu nedenle Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.
SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.
Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu nedenle Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.