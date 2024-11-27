Mourinho: "Manchester United'dan bile güçlü"

Slavia Prag'ı analiz eden Fenerbahçe teknik heyeti, Çekya ekibinin Manchester United'dan bile güçlü olduğunu düşünüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Manchester United'dan bile güçlü'
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27 Kasım 2024 11:59
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu kulvarda en kritik maçını perşembe günü Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.

Geride kalan 4 karşılaşmada 1'er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı lacivertli ekip, 36 takımlı ligde 21. sırada yer alıyor. Slavia Prag her ne kadar 1'er galibiyet ve beraberliğin ardından son 2 maçını kaybetmiş olsa da oldukça güçlü bir takım.

Nitekim hafta boyu Çekya ekibinin maçlarını inceleyip analiz eden teknik direktör Jose Mourinho ve ekibinin görüşü de, "Slavia Prag, Manchester United dahil bu sezon karşılaşacağımız en güçlü takım" şeklinde...

İki takım arasında perşembe günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

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