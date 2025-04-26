Mourinho: 'Hakemlerden canımız yandı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti." dedi.
45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik." sözlerini sarf etti.
"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"
Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, zor maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Mourinho, her zaman umudunun sonraki maçı kazanmak olduğunu belirterek "Ben taraftarların düşünce yapısı ile düşünemem, onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmak, bu her zaman böyle olmuştur. Bugün oyuncularımın performansından memnunum, kolay bir maç değil, kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardı." dedi.
"RİSK ALDIK VE GALİBİYETİ HAK ETTİK"
İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman risk aldıklarını dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:
"Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Bugün kontra ataktan bir gol yedik bir önceki maçta olduğu gibi kötü pas ve top kaybıyla rakibin harika şutu... Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız maçlara her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarımızda rakip kontra yapıyor. Arkaya harika pas attılar ve sonrasında gol geldi. Bizim defansif mentalitemizi test edeceğimiz bir durum olmadı, rakip sadece kontra yaptı."
"ÇOK FAZLA RİSK ALIYORUZ"
Kalecileri İrfan'a top gelmediğine değinen Mourinho, "Bizim defansif mentalitemizi göreceğimiz bir test olmadı, İrfan'ın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu biz topla oynadık ve gol atmaya çalıştık. Devre arasında orta sahayı çıkarıp forvet sokmak zorunda kaldık, işler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz." diye konuştu.
Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti." dedi.
45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik." sözlerini sarf etti.
"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"
Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, zor maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Mourinho, her zaman umudunun sonraki maçı kazanmak olduğunu belirterek "Ben taraftarların düşünce yapısı ile düşünemem, onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmak, bu her zaman böyle olmuştur. Bugün oyuncularımın performansından memnunum, kolay bir maç değil, kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardı." dedi.
"RİSK ALDIK VE GALİBİYETİ HAK ETTİK"
İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman risk aldıklarını dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:
"Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Bugün kontra ataktan bir gol yedik bir önceki maçta olduğu gibi kötü pas ve top kaybıyla rakibin harika şutu... Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız maçlara her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarımızda rakip kontra yapıyor. Arkaya harika pas attılar ve sonrasında gol geldi. Bizim defansif mentalitemizi test edeceğimiz bir durum olmadı, rakip sadece kontra yaptı."
"ÇOK FAZLA RİSK ALIYORUZ"
Kalecileri İrfan'a top gelmediğine değinen Mourinho, "Bizim defansif mentalitemizi göreceğimiz bir test olmadı, İrfan'ın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu biz topla oynadık ve gol atmaya çalıştık. Devre arasında orta sahayı çıkarıp forvet sokmak zorunda kaldık, işler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz." diye konuştu.