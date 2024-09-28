Mourinho'dan tebrik ve uyarı!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Union Saint Gilloise galibiyeti ile başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho karşılaşma sonrasında, "2-0'dan sonra oyuncularım dalga geçmeye başladı, ardından skor 2-1 oldu. Futbol dalga geçmeyi affetmez" dedi. Basının karşısında bunları söyleyen Portekizli hoca soyunma odasında da oyuncularını sert şekilde eleştirdi.
Mourinho, "Maçlar hakem düdük çaldığında bitiyor. Son dakikalarda kendimizi zora soktuk. Benzer bir durum yaşanır ve futbolun ihanetine uğrarsak bunun faturasını hepimiz öderiz" diye konuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho karşılaşma sonrasında, "2-0'dan sonra oyuncularım dalga geçmeye başladı, ardından skor 2-1 oldu. Futbol dalga geçmeyi affetmez" dedi. Basının karşısında bunları söyleyen Portekizli hoca soyunma odasında da oyuncularını sert şekilde eleştirdi.
Mourinho, "Maçlar hakem düdük çaldığında bitiyor. Son dakikalarda kendimizi zora soktuk. Benzer bir durum yaşanır ve futbolun ihanetine uğrarsak bunun faturasını hepimiz öderiz" diye konuştu.