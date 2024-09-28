Mourinho'dan tebrik ve uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, oyuncularını önce Saint Gilloise galibiyeti için kutladı sonra da, "2-0'dan sonra dalga geçmeye kalktınız, bir daha böyle bir görüntü istemiyorum" diye uyardı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan tebrik ve uyarı!
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28 Eylül 2024 11:19
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Union Saint Gilloise galibiyeti ile başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho karşılaşma sonrasında, "2-0'dan sonra oyuncularım dalga geçmeye başladı, ardından skor 2-1 oldu. Futbol dalga geçmeyi affetmez" dedi. Basının karşısında bunları söyleyen Portekizli hoca soyunma odasında da oyuncularını sert şekilde eleştirdi.

Mourinho, "Maçlar hakem düdük çaldığında bitiyor. Son dakikalarda kendimizi zora soktuk. Benzer bir durum yaşanır ve futbolun ihanetine uğrarsak bunun faturasını hepimiz öderiz" diye konuştu.

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