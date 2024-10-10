Mourinho'dan Nadal'a veda!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan Rafael Nadal'a yaptığı paylaşımla veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Nadal'a veda!
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10 Ekim 2024 16:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan Rafael Nadal için bir paylaşımda bulundu.

Nadal ile fotoğraflarını paylaşan Mourinho, paylaşımında, "Seninle çok fazla oyun oynadım, çok fazla puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle muhteşem bir tarih yazdığın için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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