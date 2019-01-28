EN SON 121 GÜN ÖNCE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yeni yıldızı Victor Moses'ın, son antrenmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile özel bir toplantı yaptı.Yeni Malatyaspor ile oynayacak maçta forma giymek istediğini Ersun Yanal'a ileten Moses, "İlk 11 için hazırım! Oynayabilirim. Karar sizin ama ben kendimi güçlü hissediyorum ve uyum sorunu yaşayacağıma inanmıyorum. Bir an önce Fenerbahçe'ye katkı sağlamak ve bu kötü günlerinden kurtulmasına yardımcı olmak istiyorum." dedi.Ersun Yanal ise Moses'a, "Üst kalite bir oyuncusun ve takımımıza büyük güç katacaksın. İlerleyen dönemde oyun sistemim içerisinde en kilit isimlerden biri olacaksın." diyerek takdir etti ve motive etti.Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal'ın Victor Moses'ın bu talebinden etkilendiği ve bu maçta ilk 11'de başlatmasa da ikinci yarıda mutlaka oyuna süreceği öğrenildi.Chelsea formasıyla bu sezon toplam 6 maçta 176 dakika süre alan sağ kanat oyuncusu 28 yaşındaki Nijeryalı, 29 Eylül tarihinde Liverpool'a karşı forma giymişti. Victor Moses, bugün Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkarsa tam 121 gün sonra bir resmi maçta süre almış olacak.