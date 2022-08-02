Morutan için transfer açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan kadrolarına katmak istedikleri Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu.



A Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Biz konuştuk, her şey bitmişti. Ama sonra menajerlerinden dolayı ortalık karıştı. Şu anda da ne olduğu belli değil. Bayağı uğraşıyoruz ama ben pek umutlu değilim, öyle gözüküyor" dedi.



Rumen futbolcunun transfer için adı Sivasspor dışında; Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Pisa ile de geçiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan için yaptığı açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gitmesini planladıklarını söylemişti.





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