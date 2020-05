Morey: "LeBron, GOAT'tur. Þimdiki her atlet, 30 yýl öncekinden daha iyi"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in şimdiye kadarki en büyük oyuncu olduğunu ve atletlerin, 30 yıl öncesinden daha iyi olduğunu söyledi.



Morey, ESPN LA'in Mason ve Ireland talk show radyo programına katıldı ve hiç bitmeyen "GOAT" tartışması da dahil olmak üzere çeşitli konular hakkında konuştu. LeBron'un tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu söyleyen Morey, oyun her zaman geliştiği için, karşılaştırmaların haksız olduğunu da belirtti:



"İnsanlar bunun hakkında konuşmayı seviyor. Elbette LeBron basketbol oynamış en büyük insandır. Bunda hiçbir şüphe yok, Michael Jordan için bunu söylemek bile adil değil. LeBron yıllar sonra geliyor ve oyun da gelişti. Ve her sporcu 30 yıl önceki sporculardan çok daha iyi. MJ'i bugün lige koyarsanız, bu ilginç bir tartışma olurdu, ancak basketbol oynamış en iyi insanın kim olduğunu söylemek istiyorsanız, bence cevabı oldukça açık."



MJ'in 10 bölümlük The Last Dance belgesel serisi geçtiğimiz ay başladığı için, bu soru, NBA'de tekrarlanan bir konu haline geldi.