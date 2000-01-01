Morey: "LeBron, GOAT'tur. Þimdiki her atlet, 30 yýl öncekinden daha iyi"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James'in þimdiye kadarki en büyük oyuncu olduðunu ve atletlerin, 30 yýl öncesinden daha iyi olduðunu söyledi.



Morey, ESPN LA'in Mason ve Ireland talk show radyo programýna katýldý ve hiç bitmeyen "GOAT" tartýþmasý da dahil olmak üzere çeþitli konular hakkýnda konuþtu. LeBron'un tüm zamanlarýn en büyük oyuncusu olduðunu söyleyen Morey, oyun her zaman geliþtiði için, karþýlaþtýrmalarýn haksýz olduðunu da belirtti:



"Ýnsanlar bunun hakkýnda konuþmayý seviyor. Elbette LeBron basketbol oynamýþ en büyük insandýr. Bunda hiçbir þüphe yok, Michael Jordan için bunu söylemek bile adil deðil. LeBron yýllar sonra geliyor ve oyun da geliþti. Ve her sporcu 30 yýl önceki sporculardan çok daha iyi. MJ'i bugün lige koyarsanýz, bu ilginç bir tartýþma olurdu, ancak basketbol oynamýþ en iyi insanýn kim olduðunu söylemek istiyorsanýz, bence cevabý oldukça açýk."



MJ'in 10 bölümlük The Last Dance belgesel serisi geçtiðimiz ay baþladýðý için, bu soru, NBA'de tekrarlanan bir konu haline geldi.



