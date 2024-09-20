Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant, takımın yeni çaylağı Zach Edey'nin 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanacağı tahmininde bulundu.



Morant, Grizzlies'in 2024 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçtiği Edey'nin Yılın Çaylağı ödülünü kazanma potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti:



"Kesinlikle Yılın Çaylağı olur. Hem de kolayca olur."



Purdue Üniversitesi'nde forma giymiş olan Edey, iki kez Naismith Yılın Kolej Oyuncusu seçilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda bireysel ödül kazanmıştı.



Purdue'da Edey, son sezonunda 25,2 sayı, 12,2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla etkileyici istatistikler kaydetmişti.



