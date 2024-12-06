Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, Sacramento Kings'e karşı oynanan maçtan atılmasına sebep olan ikinci teknik faulünün hatalı bir düdük olduğu itiraf edildi.



Hakem şefi Pat Fraher, Morant'in Grizzlies'in 115-110 galip geldiği karşılaşmanın son çeyreğinde Kings forveti DeMar DeRozan'a yaptığı düşünülerek çalınan faul düdüğünün hatalı olduğunu söyledi.



Morant, DeMar DeRozan'ın şutunu savunduğu sırada aldığı faul düdüğüne tepki gösterdikten sonra, ikinci bir teknik faul alınca küplere bindi. Karara koç Taylor Jenkins de öfkeyle tepki gösterdi.



Grizzlies yıldızı karşılaşmadaki ilk teknik faulünü, olaydan iki dakikadan kısa bir süre önce bir hakeme işaret edip küfür ettiği için almıştı.



Fraher son çeyrekteki faul düdüğünün hatalı olduğunu itiraf ederek, Grizzlies yıldızının hakeme parmak gösterdiği ve küfür ettiği için oyundan atıldığını belirtti.



Morant oyundan atıldığında 1 sayı önde olan Memphis, karşılaşmada 115-110 galip geldi. Marcus Smart ve Desmond Bane 18'er sayı kaydederken, Jaren Jackson Jr. 15 sayı ekledi ve Grizzlies, benchinden 60 sayılık bir katkı aldı.



Kings'te DeRozan 26 sayıyla maçın en skoreri olurken, karşılaşma boyunca 14 kez serbest atış çizgisine gitti.



Grizzlies bu galibiyetle 15-8 derecesine yükselerek, Batı Konferansı'nda Houston Rockets ve Dallas Mavericks ile ikinci sırayı paylaşıyor. Kings ise 10-13'e düşerek, play-in potasının dışında yer alıyor.



