Montero'dan sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eledikleri maçta sakatlanıp çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Karşılaşmanın 25. dakikasında yerini Welinton'a bırakan Francisco Montero, en kısa sürede takımdaki yerini alacağını söyledi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Montero "Ulaştığımız zafer ve yarı final başarısı için bu harika takımı tebrik ediyorum. Destek mesajları için tüm taraftarlara teşekkürler, yakında çok daha güçlü döneceğim." dedi.



