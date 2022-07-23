MONTERO 1 HAFTA SAKAT

ISMAEL OLUMLU NOT VERMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi İspanya'da kamp yapan Beşiktaş'ta sakatlanan Francisco Montero'nun durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Montero'nun sakatlığı sonrası B planını devreye soktu.Siyah-beyazlılarda 2 gün önce antrenmanda dizine darbe alan Francisco Montero'nun sakatlığı 1 hafta sürecek. Teknik ekip, antrenman kalitesi için yeterli stoper bulunması adına Badra Cisse, İspanya'ya çağırıldı ve kampa katıldı.Beşiktaş taraftarlarının sorguladığı isimlerden biri de Badra Cisse olmuştu. Fildişili futbolcu U19 Takımı'ndan aslında futbolseverlerin bildiği bir isim. 2003 doğumlu futbolcu geçen sezon U19 Takımı'nda 29 maçta 2566 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Futbolcu, defans hattında oynuyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in A Takım ortamını görmesi açısından oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmişti.