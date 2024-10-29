Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.



Montella, Inter ile Juventus arasındaki İtalya derbisinde iki gol atan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız adına çok mutluyum. Bu başarı en doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında İtalya Derbisinde (Inter - Juventus) iki gol atan en genç oyuncu oldu. Bitiricilikte ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynamada önemli bir etki yarattı. Türkiye'de onun hakkında çok konuşuluyor ve bunu hak ediyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Montella, "Maçı izlerken Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu çünkü o olgun ve zihinsel olarak gelişmiş bir çocuk. Davranışlarında asla hata yapmaz." sözlerini sarf etti.



Montella, Kenan Yıldız için, "Kenan, kaleye daha iyi hücum etmek için çalışmalı ve son 20 metrede daha iyi olmalı. Şu ana kadar hep olağanüstü goller attı, basit goller atmayı da öğrenmeli, dönen toplara ve duran toplara daha fazla çalışmalı." diye konuştu.



KENAN YILDIZ'IN ROLÜ



Kenan Yıldız'ın Juventus'taki rolü için de konuşan Vincenzo Montella, "Motta'nın Kenan'ı milli takımda olduğu gibi sol dışta oynatarak iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. İkinci forvet olarak da oynayabilir, hatta belki bunu daha çok seviyordur. Ama şu an sol açıkta yıkıcı olabilir. Benim için onun rolü bu." dedi.







