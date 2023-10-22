Monaco, Metz'i Golovin ile devirdi

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Monaco evinde Metz'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, Metz'i Golovin ile devirdi
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22 Ekim 2023 20:12
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile Laszlo Bölöni'nin yönetimindeki Metz karşı karşıya geldi.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 42 ve 55. dakikalarda Aleksandr Golovin'den geldi. Metz'in tek golünü 4. dakikada Lamine Camara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Monacı puanını 17'ye yükseltirken Metz 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Lille ile karşılaşırken, Metz evinde Le Havre'ı ağırlayacak.

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