Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile Laszlo Bölöni'nin yönetimindeki Metz karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 42 ve 55. dakikalarda Aleksandr Golovin'den geldi. Metz'in tek golünü 4. dakikada Lamine Camara kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Monacı puanını 17'ye yükseltirken Metz 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Lille ile karşılaşırken, Metz evinde Le Havre'ı ağırlayacak.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 42 ve 55. dakikalarda Aleksandr Golovin'den geldi. Metz'in tek golünü 4. dakikada Lamine Camara kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Monacı puanını 17'ye yükseltirken Metz 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Lille ile karşılaşırken, Metz evinde Le Havre'ı ağırlayacak.