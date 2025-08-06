06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
18:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Monaco'dan Rıdvan'a kanca

Beşiktaş'ın gündemine aldığı milli oyuncu Rıdvan Yılmaz için Fransız ekibi Monaco da talip oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 12:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Monaco'dan Rıdvan'a kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi Rangers ile temas halinde.

Rıdvan'ın transferi için görüşmeler devam ederken, Rangers'ın milli oyuncu için 3 milyon Sterlin'lik bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Ancak transfer süreci Beşiktaş için kolay geçmiyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa'nın birçok kulübü Rıdvan Yılmaz'a ilgi gösterirken, bu rekabet müzakereleri daha da kızıştırıyor.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken pazarlıklar hız kazanmış durumda. Öte yandan İngiliz basınında yer alan flaş bir iddiaya göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de görüşmelere başladı.

Rıdvan'ın yeni takımının bu gelişmeler sonrasında önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.