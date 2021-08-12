Molde - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Molde ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Molde - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2021 10:22
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Molde deplasmanına konuk oluyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetine 2,31'lik oran verilirken Molde galibiyetine 2,42 ve beraberliğe ise 3,10'luk oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,21 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,45 olarak açıklandı.

MOLDE - TRABZONSPOR MAÇI TUTTUR'DA! CANLI OYNA! TIKLAYIN

İLK GOLÜ KİM ATAR?

Molde ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta ilk golü Molde'nin atmasına 1,80'lik oran verilirken ilk golü Trabzonspor'un atmasına 1,75'lik oran verildi. Gol olmaz oranı ise 16,00 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,38 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,35 olarak bültende yer aldı.



İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!

İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.