Molde - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Molde deplasmanına konuk oluyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetine 2,31'lik oran verilirken Molde galibiyetine 2,42 ve beraberliğe ise 3,10'luk oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,21 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,45 olarak açıklandı.Molde ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta ilk golü Molde'nin atmasına 1,80'lik oran verilirken ilk golü Trabzonspor'un atmasına 1,75'lik oran verildi. Gol olmaz oranı ise 16,00 olarak açıklandı.Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,38 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,35 olarak bültende yer aldı.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!