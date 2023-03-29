Moise Kean'e Süper Lig kancası!

Juventus'un satış listesindeki Moise Kean, Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Moise Kean'e Süper Lig kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2023 12:53
Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Avrupa transfer piyasası da hareketlendi.

Türk takımlarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.

Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.

Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Ligue 1'den Lyon ve Rennes olduğu iddia edildi.

Juventus kulübünün ise oyuncuyla ilgili son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. 

 

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery