Modric'in emeklilik planı 2024'te

Real Madrid'in yıllara meydan okuyan Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'in emeklilik planları ortaya çıktı.



Geçtiğimiz gün Hırvatistan Milli Takımı'ndaki 30 yıllık görevinden emekli olan Zoran Bahtijareviç yaptığı açıklamada Modric'in EURO 2024'ten sonra futbolu bırakmayı hedeflediğini anlattı. Yıldız oyuncunun 39 yaşında olduğu sırada 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynadıktan sonra aktif kariyerini bitirmek üzerine planı olduğunu ifade etti.



Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı olan Luka Modric, 2006 yılından beri giydiği Hırvatistan Milli Takımı formasını toplamda 152 kez sırtına geçirdi, 22 gol 24 asistlik katkı sağladı.



Modric ayrıca 2018 Dünya Kupası finaline yükselen takımının da en büyük parçası olmuştu.





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