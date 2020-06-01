MLS'de futbolcular maaş kesintisi yapılmasını onayladı

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MLS'de futbolcular maaş kesintisi yapılmasını onayladı
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01 Haziran 2020 14:14
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Salgın nedeniyle yüz binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ABD'de MLS, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor. Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.

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