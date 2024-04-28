Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Çaykur Rizespor, 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



MKE Ankaragücü'nde Riad Bajic, 56. dakikada farkı 1'e indirdi.



90+9'da Garry Rodrigues, beraberlik golünü attı.



RİZESPOR'UN SERİSİ 4 MAÇ OLDU



Ankaragücü'nü ağırladığı son 4 maçta yenilmeyen Çaykur Rizespor, puanını 49'a yükseltti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için takibini sürdürdü.



ANKARAGÜCÜ, DEPLASMANDA KAZANAMIYOR



Ligde oynadığı son 10 deplasman maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise puanını 38 yaptı.



Çaykur Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Varesanovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gaich, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

19. dakikada Flips'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sowe'nin ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, savunmada Emirhan Topçu'nun son anda ayak koyduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Olawoyin'in sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada, Gaich'in kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti.

32. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında topun başına geçen Shelvey ortasını yaptı. Ceza sahasında Olawoyin'in vuruşunda, top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın kucağından kaçırdığı top filelere gitti: 2-1

59. dakikada soldan ceza yayı üzerine hareketlenen Chatzigiovanis'in rakibinden sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta, üst direğe çarpan top auta gitti.

80. dakikada serbest atış kullanan Flips'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, savunmada Muhammet Taha Şahin kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çelmeyi başardı.

90+9. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği sağladı. Chatzigiovanis'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in kafa ile arkaya aşırdığı topu Rodrigues altıpas içinde filelere gönderdi: 2-2



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)

Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)









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