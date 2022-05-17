Miralem Pjanic, tepki çekti!

Beşiktaş'ta tecrübeli yıldız Miralem Pjanic taraftarların tepkisini çekti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçının kadrosuna solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle alınmayan Pjanic'in İtalya'daki Juventus-Lazio maçını tribünden takip etmesine sert tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun bir şekilde Pjanic için tweet atarken, 32 yaşındaki futbolcunun adı Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçının kadrosuna solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle alınmayan Pjanic'in İtalya'daki Juventus-Lazio maçını tribünden takip etmesine sert tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun bir şekilde Pjanic için tweet atarken, 32 yaşındaki futbolcunun adı Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
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