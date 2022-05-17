Miralem Pjanic, tepki çekti!

Beşiktaş'ta solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Miralem Pjanic'in Juventus maçında tribünde olması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic, tepki çekti!
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17 Mayıs 2022 02:54
Beşiktaş'ta tecrübeli yıldız Miralem Pjanic taraftarların tepkisini çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçının kadrosuna solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle alınmayan Pjanic'in İtalya'daki Juventus-Lazio maçını tribünden takip etmesine sert tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun bir şekilde Pjanic için tweet atarken, 32 yaşındaki futbolcunun adı Twitter'da Türkiye gündemine girdi.



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